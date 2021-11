Pamela Franco se sinceró ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y reveló estar feliz con la eliminación de Christian Domínguez del programa ‘El Artista del Año’, tras un duelo con Elías Montalvo.

Y es que, como se recuerda, fue en uno de los programas de Gisela Valcárcel, que el cumbiambero terminó enamorándose de una bailarina (Isabel Acevedo) en el 2016, cuando aún sostenía una relación con Karla Tarazona, quien era su pareja en dicha época.

A modo de broma, la cantante de ‘Puro Sentimiento’ dijo sentirse tranquila, pero no porque tenga el temor de que Domínguez le fuera infiel con alguna bailarina en el reality de Gisela.

“No estoy contenta porque me vaya a adornar, son por otras cosas”; dijo, haciendo el popular gesto de ‘cuernos’ con la manos.

Ella explicó por qué no estaba de acuerdo con que el padre de su hija participe en ‘El Artista del Año’: “yo no quería que esté allí porque no creo que se tenga que exponer de esa manera”.

