La modelo peruana Paula Manzanal está haciendo noticia en el extranjero por el video en el que un atrevido mono la golpeó en la cara.

Esta vez, el medio estadounidense NY Post informó del incidente que la propia Paula Manzanal publicó en su cuenta de Tiktok luego de su viaje por Bali.

“It’s not really a trip to #Bali without a run-in with a monkey, but an incident with a Peruvian model proves how cheeky the local primates can be. Details on the wild encounter at the link in bio (Realmente no es un viaje a #Bali sin un encuentro con un mono, pero un incidente con una modelo peruana demuestra cuán descarados pueden ser los primates locales)”, informaron.

En la imagen, el medio estadounidense señaló que Paula Manzanal era una exMiss Perú: “‘Handsy’ monkey goes wild on former Miss Perú Paula Manzanal in Bali (’Manoseador’ mono se vuelve loco con la ex Miss Perú Paula Manzanal en Bali)”.

De inmediato, varios usuarios peruanos aclararon que Paula Manzanal no había sido Miss Perú. Incluso, el periodista Samuel Suárez compartió el post en Instagram.

“Ni yo sabía que había tenido corona jeje, pero seguro ese medio gringo está en otro multiverso”, señaló ‘Samu’ en Instarandula.

Foto: Instarandula

TE PUEDE INTERESAR