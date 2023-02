Lesly Burga, expareja de Raziel García, se presentó este 15 de febrero de 2023 en el programa ‘Amor y Fuego’ para denunciar que el futbolista pretende arrebatarle a sus dos hijos luego de demandarla por violencia psicológica. Según la joven, esto se debería a que el deportista no quería pasar la manutención de los niños.

De acuerdo al testimonio de la joven madre, el jugador le prometió que no apelaría la sentencia en su contra por la pensión de alimentos y acordaron que él le pasaría 6 mil soles para ambos niños.

“Me depositaba los días que él quería, que él podía. Me depositaba el 3, el 4, el 7. Llevó a mis hijos al dentista y me dijo “tienes que pagar 800 soles” y, según él, me contestó que me descontó eso”, dijo.

Mientras ella le exigía que cumpla con la manutención de los pequeños, García preparó dos demandas: Una por violencia psicológica y la otra por la custodia de sus hijos.

“Una de las denuncias es para que el tenga la tenencia de mis hijos y la otra es por violencia psicológica (...). Desde que comenzó el juicio, desde que el juez decidió que me pasara una mensualidad, desde ahí todo ha sido una tortura”, comentó Lesly Burga entre lágrimas.

“Yo nunca le hice la vida imposible, yo nunca le dije: ‘no lleves a mis hijos’. Le firmaba los permisos, no solamente a la mamá, sino a la pareja de él para que se vayan de viaje”, agregó.