La conductora Karla Tarazona está atravesando un duro momento tras comunicar el fin de su matrimonio con el empresario Rafael Fernández. La presentadora de ‘D’ Mañana’ se pronunció sobre los rumores de infidelidad de parte del ‘Rey de los Huevos’.

A su salida de Panamericana TV, la aún esposa de Fernández fue abordada por la prensa de espectáculos y se mostró totalmente afectada.

“¿Tú crees que hubo una infidelidad?”, preguntó el reportero de ‘Amor y Fuego’. Ante ello, Karla Tarazona se quedó callada y no dio declaraciones al respecto.

Horas después del anuncio de separación, Rafael Fernández aseguró que solo sentía un cariño por la conductora y que el amor se fue desgastando. Ante ello, Karla Tarazona dijo sentirse ridiculizada ante las declaraciones.

“Considero que no era necesario sentarte en un programa o decirle a la gente que se acabó el amor por una persona. No era necesario, pienso yo, ridiculizarme de esa manera, hacerlo tan público y decir así, como si anda pasara, que ya no existía amor”, afirmó Tarazona en Panamericana TV.

