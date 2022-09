El actor mexicano Toño Mauri anunció que dio positivo a COVID-19 por segunda vez, lo que ha preocupado a sus seguidores, pues la primera vez su salud se complicó tanto, que tuvieron que realizarle un trasplante de pulmones.

A través de Instagram, Toño Mauri publicó una fotografía donde se le ve con mascarilla y con una prueba COVID-19: “Otra vez COVID !!Por favor no bajen la guardia !!! No se confíen !!Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar”, contó el actor.

“Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO!!! A mis doctores , mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo!!Gracias mi Carla,Carlita,Toño y Pablo por cuidarme!!Los quiero mucho !!!”, escribió Toño Mauri.

Por su parte, su hijo declaró al programa De primera mano que su padre está estable: “Gracias a Dios está súper bien, yo creo que está de salida”.

La lucha de Toño Mauri contra el COVID-19

En febrero de 2021, tras pasar varios meses en coma y realizarse un trasplante de pulmones, Toño Mauri reapareció y reveló cómo le afectó el COVID-19:

“Esto es algo increíble, este virus es algo que no tiene nombre porque es muy agresivo. En mi caso atacó los pulmones, pero los atacó con tal fuerza que yo en el transcurso del hospital ya no podía respirar. Entonces fue cuando me tuvieron que conectar a una máquina y entré en coma. Estuve tres meses y medio en coma y esto fue lo que más me dñó en ese momento”.

“Salí del coma y me dijeron que ya no había posibilidad por mis pulmones, que la única opción era un trasplante de pulmones”, contó Toño Mauri.

