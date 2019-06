La pregunta clave que "Yuca" no respondió sobre Clara Seminara en EVDLV│VIDEO

El actor Enrique Espejo, mejor conocido como "Yuca", se quebró al defenderse de la grave acusación de su excompañera Clara Seminara durante su participación en El Valor de la Verdad.

Sin embargo, "Yuca" no respondió una importante pregunta: "¿Te atraía físicamente Clara Seminara?", cuestionó Beto Ortiz.

Pese a que era solo la tercera pregunta, las actrices Azucena del Río y Lucy Cabrera tocaron el botón rojo para evitar que "Yuca" responda.

"Cuando yo era vedette, yo tenía un musical y lo paraba fastidiando a Yuca y todo el tiempo, todos los años le decía a Yuca que estaba enamorado de mí, pero era por bromear", dijo al respecto Lucy Cabrera.

"Estamos en un programa cómico, todo es chacota", agregó Azucena del Río.

Pregunta de reemplazo

Tras el botón rojo, Beto Ortiz leyó la pregunta de reemplazo: "¿Te metió dos cachetadas Clara Seminara?".

Enrique Espejo admitió que fue cacheteado por Clara Seminara: "Me sentí mal, le pedí disculpas inmediatamente. A pesar de las cachetadas que me dio y las asimilé, le pedí disculpas".

El actor cómico no pudo evitar quebrarse al negar haber tenido una mala intención al dar un 'palmazo' a Clara Seminara: "Yo no soy ningún enfermo Beto, soy un hombre probo, el hecho que sea tímido, introvertido, no quiere decir que sea un tonto o un torpe, yo me mantengo siempre al margen de las circunstancias".