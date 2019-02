Premios Luces 2018: te contamos que usaron las invitadas para deslumbrar a la prensa

Anoche martes se llevaron a cabo los esperados Premios Luces en donde muchas figuras de la televisión, cine, arte y espectáculo nacional se dieron cita.

En dicho evento, más de una invitada o asistente se esmeró para lucir sus mejores prendas lo que nos ha llevado a realizar el respectivo review de los mejores looks de la noche.

Maricielo Effio

Volantes, torso entallado y amplia falda fueron los detalles más resaltantes en el look elegido por la bella actriz quien, además, eligió darle un toque arriesgado al look gracias al escote asimétrico y a la abertura en la falda en contraste con el peinado y maquillaje sobrio elegido para esta noche. ¡Bella!

Ani Alva Helfer

La directora de cine a cargo de 'No Me Digas Solterona' optó por un clásico modelo veraniego: vestido corto negro o LBD (little black dress) con escote off-the-shoulder con volantes y falda tubo por debajo la rodilla. Alva Helfer completó el look con accesorios dorados y sandalias color nude, generando un look bastante adecuado y sentador para su silueta.

Patricia Barreto

Junto a Ani Alva, la talentosa actriz Patricia Barreto, optó por un vestido en total tendencia gracias al contraste de los pequeños polka dots o lunares. El sentador diseño combinó aires noventeros con detalles retro gracias a las tiras en los hombros y los pequeños volados en las mangas, sin dejar de marcar la cintura.

María del Carmen Sirvas, Stephanie Orúe, Daniela Rodrígues León y Liliana Trujillo también dieron la hora.

La primera optó por un vestido de altura midi en lurex plisado en tonos nude combinado con ligeros accesorios y complementos que van en la misma gama cromática. Como detalle contrastante, María del Carmen Sirvas eligió llevar los labios rojos y generar un look de aires años 20's bastante adecuado para la noche.

Rompiendo convencionalismo posa junto a ella Stephanie Orúe, quien optó por un look de dos piezas en clave blanco y negro. Llama la atención la estructura de sastre usado en el top blanco en contraste con en palazzo negro en gasa elegidos por la talentosa actriz.

Daniela Rodríguez León se decantó por un look más ochentero gracias al vestido de mangas largas y escote asimétrico en color rosa chicle en contraste con los complemento plateados y el clutch de mano del mismo tono. El vestido logra marcar la silueta gracias al amarre situado en dicha zona, lo que la hace lucir mucho un torso más definido.

Y por último, la actriz Liliana Trujillo, siguió su estilo clásico y optó por un diseño que ya hemos visto antes: amplia falda con vuelo, torso de escote corazón y un top en tul bordado mangas 3/4. Si bien el modelo resulta un poco anticuado, no podemos negar que el color es un verdadero furor.

Rodrigo Palacios, quien se alzó como Mejor Actor por su papel en 'El Último Bastión', optó por un traje clásico gris oscuro de dos piezas, sin corbata y con la camisa abierta. Siguiendo la misma onda relajada, Barbara Jarufe, su pareja, eligió un vestido de aires bohemios con amplio escote negro en contraste con una falda mundo plisada con estampado psicodélico.

Junto a Rodrigo Palacios y Stephanie Orúe, aparece Mayella Lloclla, quien gracias a su papel en 'El Último Bastión' se alzó como Mejor Actriz además de deslumbrar a todos con su bien elegido vestido negro con aplicaciones y cordones cruzados en la espalda en contraste con la cabellera en ondas hacia un lado. ¡Fabulosa!

Ximena Palomino, quien es parte del elenco de 'Ojitos Hechiceros', es sin duda alguna una de las mejores vestidas de la noche junto a Mayella Lloclla. Palomino eligió un traje de Víctor Gonzáles para el evento, el cual resaltaba por los brillos en el top y la abertura en la falda.

LA DUPLA PERFECTA

Pietro Sibille con un impecable look junto a su pareja la actriz, Andrea Luna, quien se alzó con el premio de Mejor Actriz de Teatro por 'Música'.

Andrea Luna, quien fue asesorada por el diseñador Iván Vásquez, optó por un vestido de escote halter corte bajo busto con efecto acuarela y un sensual escote en la espalda que contrasta con el perfecto peinado elegido para el evento.

Bruno Pinasco llegó con un traje de dos piezas gris con solapa en color contraste y estuvo acompañado de los jóvenes actores, Brando Gallesi y Thiago Vernal, quienes eligieron para la noche outfits bastante casuales en comparación a los demás invitados.

Denisse Dibós dio la hora con un bello vestido de cocktail nude con líneas geometrales en color negro, las cuales dibujaron su silueta de un manera hermosa y combinó la prenda con accesorios en color negro y dorado. Aunque al igual que Ani Alva Helfer, su elección resultó un tanto casual para la noche. Pero no podemos negar que luce realmente bella.

Sol Carreño fue la cuota barroca de la noche al elegir un vestido por debajo de la rodilla con escote corazón con cartera blanca y sandalias del mismo tono; piezas que en conjunto lucieron más adecuados para una cena que para una noche de premiación y al igual que ella, Augusto Thorndike, optó por un traje negro demasiado clásico y poco sentador para su cuerpo.

Mientras que 'Checho' Ibarra, fiel a su estilo relajado, optó por un traje azul con corbata lila. El único detalle recae en el largo errado de la corbata y el mal entalle en el largo de las mangas. Junto a él, su esposa Rocío González, eligió un vestido de aires noventeros semitransparente en color arena con complementos en tono maíz y nude que no terminaron de cuajar del todo.

