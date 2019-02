Premios Oscar 2019: Selma Blair reaparece tras revelar su actual estado de salud

El fin de semana pasado la conocida actriz de Hollywood, Selma Blair, reveló que padece de esclerosis múltiple a través de una emotiva publicación en Instagram en donde reveló que si bien su estado de salud no es el mejor, ella seguirá trabajando, aunque a veces tire las cosas o se olvide los diálogos.

La noticia sorprendió a sus fans y la prensa internacional, pero eso no la detuvo para aparecer más bella que nunca en la fiesta Vanity Fair organizada luego de los Premios Oscar.

Blair llegó vistiendo un hermoso vestido de gasa firmado por Ralph & Russo, zapatos de Miu Miu y un bolso de mano de Edie Parker.

Ayudada por un bastón, la actriz de 46 años y madre de un hijo no pudo contener la emoción al ser fotografiada por la prensa, por primera vez, en un evento público tras conocer su actual estado de salud.

"Estoy incapacitada. Me caigo a veces. Dejo caer las cosas. Mi memoria está borrosa. Y mi lado izquierdo está pidiendo indicaciones a un GPS roto. Pero lo estamos logrando. Y me río y no sé exactamente qué haré, pero haré lo mejor que pueda", señaló la actriz en su emotivo post compartido en Instagram.

"Quiero jugar con mi hijo otra vez. Quiero caminar por la calle y montar mi caballo. Tengo EM (esclerosis múltiple) y estoy bien. Pero si me ves tirando todas mis cosas en la calle, siéntete libre de ayudarme a recogerlas. A mí sola me lleva todo un día", finalizó Blair, quien agradeció a todos los que la han apoyado, entre ellas su colega Sarah Michelle Gellar.

Todo un ejemplo de fuerza y tenacidad.

