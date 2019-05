​Prensa de La Victoria sobre separación de George Forsyth: "no se va a pronunciar"

Luego de que se emitiera un comunicado, en el programa En Boca de Todos, donde Vanessa Terkes hace oficial su separación de George Forsyth, la 'bomba' estalló en el medio local.

Ante esta situación, Diario Ojo se comunicó con Paul Paredes, jefe de prensa de la Municipalidad de La Victoria, quien señaló que George Forsyth "no se va a pronunciar" tras el comunicado de su aún esposa Vanessa Terkes.

"Por parte de Forsytsh no hay ningún comunicado, es verdad no ha hecho ningún comunicado y no lo va a hacer. Es un tema de la señora y eso no lo manejo", señaló.

"¿Tú crees que se va a pronunciar sobre ese tema? no, nada, es un tema personal", agregó, no sin antes precisar que el comunicado emitido en el programa En boca de todos "no es de George, no es del mnunicipio, no tiene nada que ver el municipio, es un tema de la señora, incluso la señora pone ahí el DNI y sus nombres y apellidos, hay que preguntar la autenticidad a la propia señora".