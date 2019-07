La primera foto del bebé de Ernesto Pimentel

Hace unos días, el conductor de televisión, Ernesto Pimentel, se convirtió en padre de un bebé que nació prematuro y le puso de nombre, Gael.

Después de algunos días, Ernesto Pimentel compartió un video en su programa ‘Chola Chabuca’ donde publicó la primera foto de su bebé.

En la imagen se puede ver la mano de Ernesto Pimentel y de su primer hijo, quien nació el pasado 22 de julio a las 10:28 am en una clínica local.

En el video, el conductor de televisión le dio la bienvenida al mundo a la criatura.

"Muchas gracias a todos, todo va muy bien. A mí las cartas que me dio la vida, no fueron las mejores, pero sé que no voy a dejar a la suerte, mi vida y mi destino. Lucharé por todo lo que quiero, lucharé por ti, Gaelito. Bienvenido a mi corazón, bienvenido al país más bonito del mundo”.

La noticia del nacimiento de su primer hijo fue dada por Ernesto Pimentel a través de un comunicado. La madre es Miluska Jácome, amiga del conductor.