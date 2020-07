Guerreros y Retadores preparan una gran sorpresa a sus seguidores. Por lo menos así se anunció en una promoción que se emitió el último viernes en el programa EEG. En las imágenes de un detrás de cámaras, se aprecia a los rostros más queridos del programa, debidamente producidos y aparentemente en una sesión de fotos.

Asimismo, se observa a los chicos reality siendo dirigidos minuciosamente sobre el set principal del programa. Y, adicionalmente existe un despliegue de luces profesionales como si se trata de una importante puesta en escena.

MIRA: Peter Fajardo anuncia que EEG seguirá brindando ayuda social a personas afectadas por la pandemia

La noticia ha levantado gran expectativa en las redes sociales, y los fans de EEG, esperan con ansias el día lunes para conocer el secreto mejor guardado del programa de entretenimiento número de la televisión peruana, “Guerreros y retadores preparan una gran sorpresa, y tú serás parte de esto. Este lunes descúbrelo”, se escucha en el audiovisual de promoción.

EN MISTERIO

Hasta el momento, el productor Peter Fajardo, no ha querido soltar detalles del nuevo proyecto que se incorporaría a Esto Es Guerra. Tan solo ha asegurado que su deseo es llevar 100% de entretenimiento a las familias peruanas, una forma de retribuir el éxito que día a día alcanza el programa juvenil.

“Solo voy a decir que el trabajo que realizamos en EEG, es muy profesional. Mucho más ahora, que no solo debemos pensar de debe quedar bien, sino hacerlo con las medidas sanitarias que ameritan estos tiempos. No puedo decir nada, porque si no malogro la sorpresa. El lunes ya se enterarán”, dijo Fajardo.