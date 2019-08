Armando Tafur, productor de “El gran show”, se mostró conforme con el resultado de sintonía del programa, pese a que en el sábado último “El valor de la verdad” casi lo alcanzó. “Nosotros seguimos trabajando así ellos tengan 20 o más. Yo nunca veo la semana por semana, sino la temporada completa. Qué bueno que hayan hecho dos dígitos de nuevo, me gusta que haya competencia”, señaló.

Respecto a qué le pareció competir con Gladys Tejeda, Tafur dijo que “más que mediático es un ídolo nacional. Estamos muy pegados con el tema Perú, ya lo teníamos un poco abandonado. Tener a Gladys Tejeda, una medallista, deportista, es bueno. Cada uno maneja su contenido y si le ha funcionado, bien, pero yo esperaba otro tipo de contenido. ¿Si no bajaremos la guardia? Jamás”, expresó.

¿Cómo quedó el tema con Susan Ochoa?

Ya han pasado como cinco ediciones y me siguen preguntando por Susan. Ella está en el dos. ¿Si consiguió lo que quería? Eso no les voy a responder porque es algo que no forma parte de la producción. ¿La demanda? Eso no lo veo yo. Solo me encargo del programa y no de la parte legal.

¿Le deseas suerte?

No, porque no es mi amiga ni nada. No tengo por qué desearle suerte a alguien, tampoco le deseo el mal a nadie ni estoy dolido con ella.