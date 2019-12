El productor de “El Dúo Perfecto”, que conduce Gisela Valcárcel, Armando Tafur se pronunció por la polémica generada luego de que la ‘señito’ tildara de ‘gusana’ a la cantante Pamela Franco.

Como se recuerda, la bailarina de Alma Bella - y actual saliente de Christian Domínguez - se presentó en el programa de América Televisión como refuerzo de Miichelle Soifer. “¿Saben qué es lo peor? Que me han dicho que la gusana está acá. No, no, perdón, no la gusana, borren eso. Que la chica está aquí”, indicó avergonzada, luego de que Ángelo Fukuy bromeara diciendo: “Christian en este momento se ha quedado matando el gusano”.

En ese sentido, el productor de Gisela habló con diario Ojo y aclaró el tema:

“No creo que haya existido mala intención, porque son invitados y vienen con buena onda. El chiste que dicen es que Christian mata el gusano y todo eso y nada más, no hay rollo”, declaró.

Pedro Loli podría ser refuerzo este sábado

De otro lado, adelantó que Pedro Loli podría presentarse próximamente en el programa, luego del escandaloso ampay con una jovencita que aseguró ser su amante.

“Si Pedro Loli merece un jalón televisivo de orejas debería ser aquí (en El Artista del Año) donde ha estado y ha ganado dos veces. Pedro, al margen de su vida personal, es un gran cantante, un gran artista y le tenemos cariño. Si actuó bien o mal ya es cosa de él. Yo quisiera que venga, espero tenerlo este sábado”; comentó Armando Tafur.

El dúo perfecto