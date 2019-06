Productor de Gisela Valcárcel presentaría pruebas y videos contra Susan Ochoa

El productor de “El Artista del Año”, Armando Tafur, se pronunció sobre Susan Ochoa, quien decidió salir del “reality”, pues aseguró que la “humillaron”. La mano derecha de Gisela Valcárcel negó que esto haya pasado con la cantante, de quien dijo está “mal asesorada”. Además, afirmó que será difícil que pueda probar que la maltrataron laboralmente, para así evitar pagar la penalidad del programa.

“El tema de Susan Ochoa ya se cerró; ahora ha quedado en manos de la parte administrativa y legal. Ellos cruzarán información con nosotros y ella lo hará con su abogado, imagino. ¿Que alegará maltrato laboral? Me sorprende eso. Yo solo voy a decir: ‘Vieron la final cuando habló Gisela, y el video en el que salió Susan sonriendo, bailando y donde cuenta estar feliz en el programa. Eso dice más de lo que yo pueda hablar”, señaló.

¿Crees que lo hace para no pagar la penalidad? No sé si es cuantiosa, pero es muy difícil probar ese tipo de cosas. Por ejemplo, maltrato psicológico o laboral tendrían que demostrarlo de alguna manera. Pero nosotros también (lo haremos con una prueba), si es que llega a una instancia. Nosotros grabamos y guardamos todo. Primero que presenten y después nosotros haremos lo mismo.

Se dice que Susan no hacía caso a la producción, que existe un audio que están circulando donde ella habla mal del “reality”. ¿Es cierto esto? No creo que ella hable así, ni que se exprese de esa forma. Pero aclaro que nosotros no hemos filtrado nada. De nuestra parte no sería ético.

¿Te gustaría llegar a un acuerdo con ella? A mí lo que me gusta es que la gente diga la verdad. Yo me senté con su representante (esposo de Susan Ochoa), pero nunca me dio la cara. Acá (en “El Artista del Año”), si tú renuncias como profesional, no lo haces de esa manera; sino vas y ves a la persona con la que te sentaste a ver lo de tu contrato.

¿Tu crees que se victimiza? No. Lo que creo es que más que victimizar es una estrategia. Ojo, lo digo como Armando Tafur, no como el productor del programa. Pero creo que está mal asesorada; lo digo en su cara, en la de su manager y delante de todos.