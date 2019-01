Productor Peter Fajardo: "No fue difícil convencer a Gian Piero Díaz"

El ingreso de Gian Piero Díaz a “Esto es Guerra” causó todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality. Y es que nadie imaginó que uno de los exconductores de “Combate” ingresaría a reemplazar a María Pía Copello. Sin duda fue la verdadera bomba que tenía guardada bajo siete llaves la producción y vaya que dejó con la boca abierta a más de uno.

“Me vengo a divertir, pasarla bien, que la gente se divierta. Siento que estoy llegando a un sitio donde se me quiere y eso me hace muy feliz. Soy competitivo y me gusta ganar. De hecho, que vamos a pelear (con Mathías), de todas maneras, porque los dos somos picones; así que en algún momento nos patearemos”, señaló.

Peter Fajardo, productor de “EEG”, señaló sentirse contento con el ingreso de Gian Piero Díaz, quien se convirtió en el conductor del reality y formará la nueva dupla con Mathías Brivio. “María Pía dejó la valla muy alta y creo que Gian Piero es la persona indicada para encabezar a los retadores. La suma de las dos partes hará que el programa se vaya para arriba; espero que sea así y vamos a trabajar para eso”, comentó Fajardo. Además, señaló que no fue difícil convencerlo.

OJO CON ESTO

¿Qué dijo Renzo Schuller sobre el ingreso de Gian Piero Díaz a EEG?

"Ney Guerrero casi sufre un infarto", afirma Magaly Medina tras ingreso de Gian Piero Díaz a EEG

Presentan a Gian Piero Díaz como la nueva dupla de Mathías Brivio en EEG (VIDEO)

EEG: Patricio Parodi no saluda a Emilio Jaime y da sus razones (VIDEO)

HAY MÁS...