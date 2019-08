Jennifer Suárez, una de las trabajadores de Josimar, salió al frente para defender al salsero luego de las fuertes declaraciones de Gianella Ydoña sobre el cantante y las veces que la botaba de su casa.

“Es una de las declaraciones más fuertes y pierden credibilidad cuando hace meses el mismo programa sacó una denuncia que hizo Josimar por abandono de hogar en contra de Gianella. Pero él decidió no hablarlo porque la iban a dejar mal a ella”, declaró para ‘Válgame Dios’.

Inclusive, la productora del salsero comentó que la situación de Gianella Ydoña es muy delicada, y es por eso que Josimar estaría pasando más tiempo con el cantante, dejando entrever que “la protagonista” no estaría cuidando al pequeño.

“Pero ahora ella dice todo lo contrario porque repito uno de los niños que tiene más tiempo Josimar, es a Justin porque por ciertas circunstancias el niño necesita estar más al lado de su papá. Hay una situación muy delicada con Gianella, y que se va a tener que tocar con muchas pinzas”, contó.

Se habla de temas de adicción, dependencia, es lo que se especule, preguntó Rodrigo González. Jennifer Suárez respondió: “No me voy a referir a eso porque lo que puedan decir tienen que decirlo ambos, Josimar o Gianella, no lo sé, es un tema muy delicado y no puedo pronunciarme”.

LO ACLARÓ

Al escuchar estas fuertes declaraciones, Gianella Ydoña decidió llamar al programa para aclarar todo lo dicho por la mánager de Josimar.

“Las veces que yo he salido de mi hogar es por orden de él. Lo que me dice Josimar es que él no pone la denuncia, lo pone la abogada sin su consentimiento, él dice que no estaba enterado de este tema. Si desean pueden ir a la comisaría para que averigüen que él ya está sacando la denuncia y donde dice con sus propias palabras que él no estaba enterado y quería retirar la demanda porque había sido la abogada”, declaró acerca del supuesto abandono de hogar.

Por otro lado, sobre las pocas veces que no ve a su hijo y las supuestas adicciones que tendría, “la protagonista” aseguró que es completamente falso, ya que ella está con su hijo las 24/7, y las veces que Josimar lo ve es porque él se lo pide.

“No entiendo por qué está diciendo eso, yo cuido de mi hijo todo el día, todos los días de mi vida, yo ni salgo de mi casa, yo no lo dejo solo, es un niño de un año que necesita de su mamá, yo estoy con mi hijo 24/7. Si yo lo mando con Josimar, es porque él me lo pide porque me dice que quiere verlo. Yo no tengo ningún tipo de adicción, no entiendo por qué están diciendo esas cosas”, sostuvo Gianella Ydoña.