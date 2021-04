La psicóloga Lizeth Cueva se rio de Christian Domínguez luego de que él jurara que no se hizo ninguna operación para perfilarse el rostro.

En “América Hoy”, Christian Domínguez descartó haberse quitado las bolas de bichat y solo haberse tocado la nariz.

“Mis hoyitos no me los achique porque iba a cambiar el rostro (...) La nariz me operé, pero ha sido ñatita, nada de los cachetes”, respondió Domínguez en el programa.

De pronto, la psicóloga Lizeth Cueva se rio de lo dicho por Christian Domínguez y explicó por qué reaccionó así. “Me reí porque él dice hoyito, pero no son hoyitos”.

“Solo dije: Ay Domínguez. No es que suela mentir necesariamente, el maquilla la situación, cambia las cosas”, respondió la psicóloga.

