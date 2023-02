El exfutbolista Gerard Piqué sorprendió a propios y extraños al confesar públicamente que es la “marioneta” de su novia, Clara Chía Martí.

Durante el programa de la liga Kings League, uno de los panelistas preguntó a Gerard Piqué si le interesaba la moda: “Por curiosidad, ¿ves lo que está de moda o no?”.

Sin embargo, el ex de Shakira admitió que no le interesa la moda y que deja que su novia, Clara Chía, escoja toda la ropa que se pone: “No, no, no, la verdad que no, voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella ¿sabes? Soy una marioneta”.

El comentario generó la indignación de los usuarios en las redes sociales: “Marioneta y payaso”, “tan inmaduro”, “desde que permitiste que destruyeran tu familia te convertiste en la marioneta” y “cada que abre la boca solo confirma que Shakira le quedaba demasiado grande”, escribieron los usuarios.

