Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu mostraron su preocupación por la salud de su hija después de que sufrió una caída y tuvo una noche difícil. A través de Instagram, el ‘hombre roca’ reveló que ingresó a una clínica por emergencias.

“Maia vomitó la vida hace una hora... me acabo de acostar después de bañarla y secarle el pelo porque de verdad su cama no sobrevivió”, contó Andrea San Martín en Instagram Stories.

“Una noche un poco complicada, o sea, no tan complicada pero de hecho un poquito más cansada, pero bueno, Maia ha dormido bastante bien (...) ha amanecido bien, está todo bien”, aseguró la ‘ojiverde’.

Según Andrea San Martín, Sebastián Lizarzaburu se iba a encargar de llevarla a la clínica: “Maia se ha ido la clínica con su papá para que la vayan a chequear por lo de los vómitos y una caída que tuvo ayer, así que nada, hay que repartirse como tiene que ser”.

Por su parte, Sebastián Lizarzaburu se mostró más preocupado: “Ayer Maia se cayó de la cama, ha estado vomitando, ayer vomitó, hoy día en la mañana vomitó, así que ya la recogí, está durmiendo, está cansada, estamos yendo a la clínica para ver qué tiene, o sea, si es por la caída o es por el susto, que ella me dice que es por el susto, que no le duele nada, que no le duele la cabeza, que no le duele ni la barriga. Imagino y espero, y estoy casi seguro, Dios quiera, que haya sido el susto”.

“Odio verla mal”, escribió en otra imagen donde aparece junto a su hija en la clínica.

