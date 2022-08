El abogado de Rodrigo ‘Gato’ Cuba publicó un peculiar mensaje en sus historias de Instagram, un día después de que se conociera la nueva denuncia que presentaron contra Melissa Paredes, por presunta violencia psicológica.

Aunque no precisó que su mensaje tenga relación con la batalla legal emprendida contra la actriz, coincide con las última estrategia de la familia Cuba en reformular la demanda por extorsión y chantaje, la que fue rechazada por el juez.

“Cuando hay se encuentra; sino se inventa. 3 de 3 amanecidas”, escribió el representante legal del futbolista, César Nakazaki Seminario.

Abogado César Nakasaki @mrnakazaki

‘Gato’ Cuba denuncia a Melissa por violencia psicológica

El 3 de agosto, se conoció que Rodrigo ‘Gato’ Cuba denunció a su exesposa por presunta violencia psicológica y mencionó la llamada telefónica que le hizo la actriz, donde le reclama por presuntamente haber abusado de su hija de 4 años de edad.

“En la madrugada del día 13 solo he sufrido, me he aterrado de que la demandada sea capaz de decir una aberración como la ya manifestada, y todo eso para llegar a un fin, la variación de la tenencia. ¿Qué haría una madre con la declaración de su hija? creerle y denunciar, la demandada no lo hizo porque sabe que esto no es verdad”, se lee en el documento que difundió Willax TV.

TE PUEDE INTERESAR