La conductora Adriana Quevedo anunció que se sumará a la nueva temporada de “Al fondo hay sitio” semanas después de su polémica salida de Panamericana Televisión.

“Esto se pone bueno, esto se pone caliente... De vuelta y buscando casa, si hay q compartir con el bobby, será”, escribió Adriana Quevedo en Instagram, donde agradeció por esta oportunidad.

“Hermoso recibimiento, muchas muchas gracias por tanto cariño y por este nuevo personaje que nace hoy... Gracias mostrita, la vamos a pasar super @lunafiorella Gracias mi Jorch @jsfreundt tú llamada me hizo muy feliz, Gracias a los guionistas por tremenda oportunidad... Gracias compañeros, son de lo mejor... #alfondohaysitio”, se lee en el post.

¿Por qué Adriana Quevedo salió de Panamericana Televisión?

Hasta hace algunas semanas, Adriana Quevedo era la conductora del programa D’Mañana junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’. Sin embargo, con la llegada del año 2023, la actriz fue retirada de Panamericana Televisión.

Según reveló Adriana Quevedo al programa Amor y Fuego, las cosas no iban bien al final del programa: “Las dos personas con las que yo he estado en el programa anterior han sido dos personas con las que yo he compartido un espacio de televisión en cierto momento y nada más”.

