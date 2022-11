El programa La banda del Chino anunció que el conductor, Aldo Miyashiro, se iba a ausentar por dos días tras la muerte de su madre, Mery. Durante el espacio de América Televisión, se leyeron unas emotivas palabras dedicadas por el actor a su mamá.

El actor Sebastián Monteghirfo, junto a Víctor Hugo Dávila, leyó lo siguiente: “Aldo nos ha mandado un mensaje para su mamá y queríamos compartirlo con ustedes: Hoy no voy a poder conducir el programa, mi madre, la dulce y generosa Mery Rivero, falleció. Han sido meses duros desde que nos comunicaron que no había humanamente nada que hacer, irremediablemente iba a morir muy pronto. Decidimos mantenerlo en estricta reserva para que ella nunca se entere de la gravedad de la situación, para que viva con absoluta felicidad cada día”.

El conductor también agradeció a su esposa, Érika Villalobos, sus hijos y otras personas que lo ayudaron con esta situación: “Quiero agradecer a las pocas personas que sabían y que me ayudaron a crear una vida de fantasía, a mi hermano Ricardo por siempre estar, a July, a Erika, a mis hijos, (...) a los que sospechaban y me preguntaban si pasaba algo como queriendo ayudar, a los que la abrazaron, a los que la invitaron a bailar, a los que le sirvieron vino, a los que la amaron, y aunque a mí la muerte me parezca siempre cruel e injusta, para ella será una oportunidad para ser abrazada por el Dios al que tanto le rezó, al esposo que nunca dejó de extrañar, a las hermanas que se fueron antes, a las amigas que lloraban en silencio, a la hija que perdió”.

“No estaré hoy ni mañana con ustedes, toca llorarla y recordarla, vienen días de duelo, de trámites penosos, de silencio, dolor, perdón y absoluto orgullo, a partir del sábado en la noche cumpliremos con todos los compromisos laborales. Mirándola a ella de niño trabajando con esa pasión por nosotros aprendí a pelear por lo que quiero, ella me sacaría las lágrimas y me exigiría que vaya a trabajar, me diría orgullosa que la función debe continuar, y eso haré por la última frase que me dijiste ‘no te preocupes tanto, ya me voy a sanar, ya voy a estar bien’. Nosotros estamos más tristes que nunca, tú debes estar en el lugar en el que siempre quisiste estar, quizás ya sanaste, quizás ya estás bien, me voy a obligar a creer eso para poder seguir caminando. Madre, eres inolvidable, te queremos mucho, por favor, dale un beso a papá, pronto nos vamos a encontrar”, dijo Aldo Miyashiro en el mensaje.

Este video fue publicado en Instagram por el actor, quien agradeció a Sebastián Monteghirfo y Víctor Hugo Dávila por encargarse de la situación: “Gracias @sebasghirf y @victorhdavilamazzini por decir las palabras que todavía no puedo pronunciar. Gracias a todos los que me ayudaron a inventar unos días felices para mamá. Gracias a los que me enviaron un mensaje por entender que aún no puedo contestar. Un beso mamita, nos vemos pronto”.

