Este 30 de septiembre de 2022, “Esto es guerra” continuó con las competencias para definir a los equipos que disputarán la gran final de la temporada 2022. Alejandra Baigorria consiguió ganar a Ducelia Echevarría y aprovechó para mandar un contundente mensaje a los detractores del reality, quienes llaman “dinosaurios” a los competidores que tienen más de 30 años.

“Algo que tienen que saber y lo tienen todos nuestros chicos y nuestras chicas, y Ducelia también, que es espectacular, es perseverancia, disciplina, pasión, por eso estamos aquí y por eso te hacemos entrega de esta medalla, porque te la mereces”, dijo Johanna San Miguel a Alejandra Baigorria.

“Así es, es tremenda luchadora y a nosotros nos gusta verlas así, verlos así a todos, que compiten hasta el final, que se esfuerzan y nunca bajan la guardia y demuestran de qué están hechos”, comentó Renzo Schuller, quien preguntó a Alejandra Baigorria qué opinaba sobre las críticas contra la edad de algunos competidores.

“De alguna manera yo sé por qué chocan ustedes a veces, porque tienen algo similar, se parecen en algo, ahora ¿tú qué le dirías a la gente que está viendo ahorita el programa y que de repente piensan que esto es muy sencillo, los dinosaurios, ella no sabe, yo lo haría mejor, qué le podrías decir a todos ellos? Porque esto no es fácil, no es fácil”, dijo Renzo Schuller.

Según Alejandra Baigorria, ser competidor en EEG es un trabajo duro que pocos pueden hacer: “La verdad que yo sé que hay muchas críticas al programa, muchas críticas a nosotros los competidores desde A hasta la Z, pero creo que nadie puede saber bien el trabajo que hacemos nosotros mas que nosotros mismos que estamos aquí rompiéndonos con lesiones, con dolores. Yo creo que mucha gente puede decir arma vasitos, saca tuerquitas, pero esto es mucho más que eso y vivir con esos dolores es bien difícil, entonces no juzguen sino pónganse la mano en el pecho porque este es un trabajo bastante fuerte y que no todos, absolutamente no todos, es más, muy pocos lo pueden hacer”.

“Si alguien critica tanto el trabajo a alguien es porque de repente le gustaría estar ahí, le gustaría estar haciendo en este caso lo que tú haces, que es competir como todos los chicos y chicas aquí en el programa”, concluyó Renzo Schuller.

