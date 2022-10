La periodista Alexandra Hörler reveló que fue internada en una clínica local después de sufrir de fuertes dolores abdominales. Afortunadamente, fue dada de alta, aunque todavía no sabe lo que tiene.

A través de Instagram, Alexandra Hörler lamentó no haber aparecido en el programa Equipo F: “Hoy con mucha pena no pude estar con ustedes en #EquipoF por @espnperu. Pocos minutos antes del trabajo me comenzó un dolor tan intenso en la parte baja del estómago que me hizo retorcerme y tirarme al piso del dolor”.

Según la periodista, pretendía ir a trabajar aún con los dolores, pero su esposo se lo impidió: “Aún así le pedí a mi esposo que me lleve a trabajar, porque es el día que con más ansias espero. A mitad de camino y con llantos de dolor (cosa que mi marido no está acostumbrado a ver en mí, porque no suelo ser llorona y menos si me siento mal), @dr.juanfrancisco me dijo que nada de trabajo. Que tocaba llevarme a la clínica”.

Alexandra Hörler explicó que ya pasó por varios exámenes médicos, pero todavía no saben qué le pasa: “Ya me han hecho varios análisis y diferentes ecografías. Debo aceptar que me asusté y aún sigo asustada porque es la segunda vez que me pasa esto y no sé porqué. Sólo sé que el dolor es inmanejable. Así que aquí estamos y espero que prontito pueda irme a mi casita con mi esposo, mis Michis y mi @gucci_laboyerodeberna”.

Finalmente, Alexandra Hörler explicó que se encuentra estable y prometió que volverá al programa el próximo domingo: “Quería contarles, sobre todo a aquellos que me ven cada domingo en el programa. Por el momento estoy bien y el dolor ha bajado con los medicamentos. Me perdí este domingo, pero el próximo vuelvo con todo! Gracias a los que me escribieron preguntando qué me había pasado! Les dejo un beso grande”.

