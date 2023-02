La modelo Andrea San Martin habló en una entrevista exclusiva con el periodista Samuel Suárez sobre la mala fama que se ha ganado debido a su mal genio. En esta ocasión, la mamá influencer le confesó al creador de Instarándula si le incomodan los apodos que le han puesto.

Como se sabe, San Martin sorprendió a sus seguidores al publicar una historia en sus redes sociales en la que aparece besando a un joven llamado Francesco Méndez.

“Yo gesticulo mucho cuando hablo, gesticulo demasiado y a veces siento que eso me juega un poco en contra pero tampoco voy a fingir alguien que no soy. Es mi forma de ser”, comentó la expareja de Sebastián Lizarzaburu.

Al ser cuestionada por si le molesta que la comparen con Soraya Montenegro, villana de la telenovela ‘María la del Barrio’, la ‘Ojiverde dijo lo siguiente:

“No me molesta cuando no lo hacen a manera de insulto sino como apodo porque me parece gracioso, pero cuando ya empiezan a insultar, ya cruza un límite y eso ya es un tema de respeto”, aclaró.