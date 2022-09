Este sábado 10 de septiembre de 2022, el presentador Andrés Hurtado arremetió contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por no haber entregado el dinero que prometió en su programa, Porque hoy es sábado con Andrés, para cubrir los tratamientos de los niños con cáncer.

“Ustedes saben perfectamente que siempre digo cada sábado ‘no me importa lo que el país piense de mí, me importa qué piense Dios de mí’. Durante todos los años que ha tenido Sábado con Andrés, lo único a lo que nos hemos dedicado es a hacer temas sociales y voy a ser puntual y a la yugular como siempre he hablado, le voy a decir algo: ese día que nosotros hemos ido a Palacio porque tengo el corazón, mi corazón está puesto en Dios, y fuimos a Palacio de Gobierno simplemente para recibir el donativo para todos los niños con cáncer, adultos niños de todas las edades, para recibir aquel famoso cheque que hoy se convierte en un cheque falso por el presidente Castillo”, dijo Andrés Hurtado.

“Es bien fácil, presidente, y se lo he venido diciendo dos veces en este programa y le he llamado la atención mil veces a usted, el día que sacó en el diario El Peruano, 212 millones, yo salí al día siguiente, el sábado, y le dije en este programa no son 212 millones, son 4 mil millones de soles”, recordó el conductor de Panamericana Televisión.

Según Andrés Hurtado, hizo el anuncio del compromiso del presidente especialmente por los niños con cáncer: “Si usted no tiene bien puesto lo que tiene que tener, solamente tenía que delegar funciones a sus funcionarios para que emitan de una vez el dinero no para mí, para los niños, para mis hermanos, por eso lo hice. El día que yo salí en Palacio le dije a Dios: ya le voy a dejar un legado a este país, por lo menos más de 4 mil millones de soles para que construyan hospitales y para que la medicina sea gratis para el cáncer de este país”.

“Usted jugó con los sentimientos míos y de toda la gente que estaba en la puerta de Palacio y yo como un imbécil diciendo más de mil millones de dólares, era el hombre más feliz del mundo y le dije a Dios ‘gracias’, porque yo soy un vehículo que Dios me puso para ayudar a los más necesitados y por tu culpa, yo jamás me podría embarrar totalmente la imagen que llevo llevando en este programa y a todo un país, se lo digo por enésima vez: piense y solucione los temas del cáncer de todo el Perú, para eso son los 4 mil millones. Si usted sabía que no los tenía, entonces para qué hizo anunciarlo, no lo entedí nunca ni el país entero, se lo digo directamente a usted”, sentenció.

Andrés Hurtado - diario ojo

Fuente: Panamericana Televisión

