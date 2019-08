¿Qué dijo Angie Arizaga sobre su ampay con empresario whiskero?│VIDEO

Angie Arizaga se pronunció luego de su ampay con el empresario whiskero Carlos Eyzaguirre.

En declaraciones para América Espectáculos, la 'Negrita' aseguró que Carlos Eyzaguirre es un amigo.

"Por respeto a él prefiero no hablar demás. Estoy tranquila, es un amigo, con un grupo de amigos salimos a bailar a enseñarme un poquito pasos de 'Divas', nada más", indicó Angie Arizaga.

Sin embargo, la participante de "Esto es Guerra" señaló que por "respeto" al empresario whiskero, prefiere no ahondar sobre el tipo de relación que tienen.

"(Mis amigos) no son públicos, no están tan acostumbrados con todo esto. Encima que a mí me vinculan con amigo que tenga. Prefiero intentar mantenerlo al margen. No quiero hablar mucho por respeto a personas que tienen sus vidas privadas. No tengo por qué hablar, si me ven tranquila y feliz es lo más importante", explicó.

Asimismo, Angie Arizaga reveló que cuando tenga pareja, llevará su relación lo más privada posible.

"El día que quiera decir si estoy o no con alguien, lo voy a decir pero todo a su tiempo. Primero se espantan (risas)".