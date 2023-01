El actor mexicano Jorge Salinas le habría sido infiel a su esposa Elizabeth Álvarez, con quien tiene 11 años de matrimonio. El galán de telenovelas fue ampayado a las afueras de Televisa con su nutrióloga Anna Paula, quien le ha estado ayudando a quitarse unos kilitos de más desde hace un tiempo.

“Vaya sorpresa nos llevamos al encontrarnos afuera de las instalaciones de Televisa a Jorge Salinas, de 54 años, acompañado de una mujer, a quien después de una breve charla, le plantó tremendo beso en la boca. Platicamos con una persona de la producción de la novela Perdona nuestros pecados, en la que actualmente trabaja, quien nos contó que aunque supuestamente todo marcha en orden en el matrimonio del actor, éste lleva casi un año saliendo con esta chica”, informó la Revista TV Notas.

¿Qué dijo Anna Paula, la supuesta amante de Jorge Salinas?

El programa “Siéntese quien pueda” se comunicó con Anna Paula, nutrióloga personal del protagonista de la novela “La que no podía amar”, donde le consultaron por su supuesta infidelidad con Salinas.

“Yo soy médico y quiero agradecer el voto de confianza de todos mis pacientes. Uno de ellos ha sido Jorge, quien ha tenido un progreso muy grande en su metabolismo, en su control de glucosa. La relación que he tenido con Jorge ha sido completamente profesional. Él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se los ha entregado afuera de las instalaciones”, declaró para referido medio.

Asimismo, confesó que encuentro ocurrió en diciembre de 2022 y las fotografías pertenecen a una despedida como cualquier otra.

“No ha habido más y por desgracia a veces se hacen malentendidos (...) Eso fue me parece a finales del año pasado cuando le entregue la última medicina y nada más nos estábamos despidiendo de manera cordial. No quisiera hablar más sobre eso, toda la relación ha sido cordial” , agregó.

