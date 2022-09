La marca Carolina Herrera destacó el trabajo de la modelo peruana Natalie Vértiz luego que la invitaron a su último desfile de modas en el New York Fashion Week.

A través del Instagram oficial de la casa de modas, Carolina Herrera publicó una fotografía de Natalie Vértiz con el famoso perfume ‘Good Girl’ y los rascacielos de Manhattan, Nueva York.

“How’s that for a view? The Manhattan skyline, Peruvian powerhouse @msperu, and a bottle of Good Girl — the smashing scent in the stiletto bottle — is what dreams are made of (¿Qué tal eso para una vista? El horizonte de Manhattan, la peruana poderosa @msperu y una botella de Good Girl -el aroma deslumbrante en la botella de stiletto- es de lo que están hechos los sueños)”, se lee en el post.

Recordemos que Natalie Vértiz fue la única peruana invitada al desfile de Carolina Herrera en Nueva York. La modelo peruana también compartió el preciso momento en que conoció a la reconocida diseñadora venezolana.

Tras el viaje de ensueño, la esposa de Yaco Eskenazi compartió una foto similar a la que fue publicada en el post de Carolina Herrera: “Con esta foto cierro este viaje de ensueño con @carolinaherrera , sintiéndome toda una #GoodGirlCarolinaHerrera #DreamsCometrue , till next time!”.

