La pareja de Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez de Lamadrid, respondió a las críticas que ha recibido por su cuerpo en las redes sociales. La hija de Jessica Newton aseguró que es más feliz ahora que cuando pesaba 54 kilogramos.

“Cada mujer y hombre tiene derecho a sentirse cómod@ y feliz en su propia piel, porque adivinen que el cuerpo que les da vida ES SUYO. ¡EL CUERPO PERFECTO NO EXISTE!”, escribió la influencer, quien contó que no era feliz cuando estaba muy delgada.

“Yo he pesado 54 kg, teniendo una contextura super delgada y hoy analizando las fotos, puedo decirles que no estaba feliz. ¿Por qué? Porque me había condicionado, yo misma, a que mi cuerpo tenía que seguir un estándar imaginario, una regla social”, señaló

Según la pareja de Deyvis Orosco, ahora se enfoca en estar saludable: “Hoy, enfocándome no en mi peso sino en estar saludable y cambiando mis hábitos, me siento mas segura de mi misma además de feliz. He desarrollado un amor propio que me hubiera encantado compartir con mi YO de hace 5 años. Me siento plena y disfruto de vivir una vida en la que amo cada parte de mi y disfruto este proceso de vivir de forma saludable incluyendo el ejercicio y alimentación balanceada dentro de mi día a día”.

“Cuando me miro al espejo, sonrío y me siento orgullosa de mi, hay que ser honest@s much@s de ustedes aun hoy se miran al espejo y se dicen cosas que no le dirían a los demás pero si se repiten a si mismos”, escribió Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Asimismo, la hija de Jessica Newton pidió a los usuarios que no den opiniones sobre los cuerpos de otras personas: “NORMALICEMOS ESTO Cuando se trate del cuerpo de alguien mas GUÁRDATE TU OPINIÓN, no comentes acerca del cuerpo de otras personas, ell@s no necesitan escucharte. En este caso en particular, ¡tu opinión NO importa! Y puedes llegar a hacerle mucho daño a aquell@s que aún no tienen de la fuerza de mandarte a TPC. ¡Feliz Lunes para TOD@S!”.

