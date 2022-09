El cantante de salsa, Dantes Cardosa, utilizó sus redes sociales este miércoles 13 de setiembre de 2022 para pronunciarse tras sufrir una hemorragia en el cerebro que lo llevó a estar internado a varios días en el Hospital Casimiro Ulloa.

El interprete de ‘Ricky Ricón’ recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer a todos sus fanáticos por sus mensajes de apoyo y sus oraciones.

¿Qué dijo Dantes Cardosa?

“Gracias por sus oraciones a todos. Estoy muy feliz de toda la buena vibra y todos los mensajes que he recibido. No puedo responder, pero me da mucha fuerza y mucha alegría recibir tan hermosos mensajes. Los quiero mucho”, dijo en su plataforma social.

Cabe mencionar que Alisson Clavijo, esposa de Dantes Cardosa, explicó que el cantante todavía no está totalmente recuperado y que los médicos le han ordenado que cumpla reposo absoluto.

“El último viernes comenzó a deshidratarse y parece que se descompensó, vino caminando mareado hacia donde yo estaba, se desplomó y comenzó a convulsionar en mis brazos, cayó al piso golpeándose la cabeza. Inmediatamente, lo llevé de emergencia”, detalló.

