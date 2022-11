Sin miedo a nada. Deysi Araujo no se calló nada y se refirió a la actitud que estaría teniendo Joshua Ivanoff, a quien tilda de “inmaduro” a sus 34 años de edad. Y es que todo esto se dio a raíz de las declaraciones de la expareja del exchico reality, quien denunció que sufrió faltamientos de respeto y que nunca la respetó porque le escribía a otras chicas.

En ese sentido, la ‘pelirroja’ señaló que no le sorprendía este comportamiento y afirmó que Joshua no cambiará porque ya tiene sus costumbres bastante claras. “Él nunca quiso oficializar nada, y aprendí que el hombre que te tiene escondida es porque no te respeta, no te ama de verdad y hay que cortar eso”, comenzó diciendo.

“Ya sabía algunas cosas sobre él, no me sorprende lo que ha dicho su expareja y madre de su hijo. Es una pena que no haya madurado, ya tiene 34 años, no es un chibolo y no quiere sentar cabeza… Él es de los hombres que pica por todos lados y esos, difícilmente van a cambiar”, agregó para Trome.

Asimismo, en base a su experiencia, la exvedette afirmó que tuvo una buena relación al inicio con Joshua, pero luego todo se tornó distinto, pues descubrió su “verdadera cara”

“Él tenía chicas por aquí y por allá. Cuando estaba en su casa me llevaba el desayuno a la cama, pero seguro que hacía lo mismo con todas. Tenía momentos en que era muy lindo, pero me celaba demasiado”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR