La conductora de televisión, Ethel Pozo, fue consultada sobre la posibilidad de que Rodrigo González “Peluchín” tenga un programa en la mañana por ATV y sea la competencia de “América Hoy”.

Ethel Pozo se mostró risuñea y dijo: “Sería lindo, cuantas más personas podemos trabajar en esto, mejor ¿no?”.

Además, respondió sobre lo dicho por Rodrigo González , quien la tildó de disforzada y aseguró que no tiene el carisma que proyecta su mamá, Gisela Valcárcel).

“Me parece lindo que haya dicho que mi mami (Gisela Valcárcel) tiene carisma, me encanta y lo tomo por ese lado. (...) Sí me han comentado en redes que ha comentado que no he heredado el carisma de mi mamá y lo tomo por ese lado, a quién no le va gusta si hablan de su mamá”.

Magaly y Peluchín

Ethel Pozo no puedo evitar ser consultada sobre el reencuentro entre Magaly Medina y Rodrigo González “Peluchín”.

“Extraordinario, seguro ha estado muy bueno. Yo no sé si ellos se hayan puesto ese nombre (Los sicarios). Cada uno se pone el nombre que quiera”, acotó.

