Este 9 de septiembre de 2022, la conductora Ethel Pozo explicó por qué envió un comunicado a la prensa advirtiendo que no iba a realizar declaraciones en su boda con Julián Alexander, que se celebrará el sábado en Pachacamac.

“Quiero también por aquí agradecer a la prensa por toda la cobertura, por estar pendientes, sé que han estado en las puertas del lugar que, si Dios quiere, donde mañana nos casaremos, pero les mandé un mensajito diciéndoles que no voy a poder declarar mañana”, dijo Ethel Pozo en Instagram Stories.

La hija de Gisela Valcárcel aseguró que su propósito es proteger la privacidad de sus invitados, entre ellos sus hijas: “Estarán mis niñas que, sobre todo, siempre las cuido porque es parte de su privacidad y otros niños, mamás del colegio, gente, como les decía, que en su mayoría no trabajan en televisión, no son públicas, esos son mis invitados que hemos, con Julián, hecho partícipes de esta unión, entonces en su mayoría no son conocidos y, como les digo, hay muchos niños y quiero respetar la privacidad de ellos”.

“Es por eso que mañana no voy a poder saludarlos a los amigos amigos de la prensa en la puerta ni declarar, pero por supuesto por aquí, por las redes sociales, les voy a compartir porque sé que trabajo en televisión, me encanta compartir con mis seguidores todo lo que estoy viviendo, todo lo que me está pasando, sé que hay muchas mamás como yo que ven reflejado esto que me está pasando a mí tan lindo que es una segunda oportunidad que Dios nos da, de verdad nunca pensé que iba a pasar”, explicó muy emocionada.

Ethel Pozo aseguró que compartirá detalles de la boda en Instagram pues quiere compartir este momento con sus seguidores: “Aquí voy a estar, por aquí filtrando todo (...) yo les voy a compartir todo por aquí, en las redes sociales, yo sé que me debo al público y por supuesto, con todo cariño, como les he venido narrando mi historia de amor y en general, comparto todo, desde mi dieta, mi día a día, mis viajes, mis cosas, pero yo no puedo entrar a la privacidad de otras personas como mi familia, mis niñas, los niños de otros papás que van a ir, así que les pido solamente eso y después por aquí todo, y después seguramente, ya cuando vuelva, voy a tener entrevistas o lo que quieran con mucho cariño, pero solo mañana no voy a poder declarar porque quiero proteger a la gente que de repente no está acostumbrada a estar expuesto en cámaras y que con mucho cariño va a celebrar con Julián y conmigo nuestra unión”.

