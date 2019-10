Mayra Goñi y Nesty, finalmente, son novios. Luego de mantener una amistad a la distancia, la pareja decidió dar el siguiente paso, ya que el cubano comenzó a radicar en el país tras concursar en ‘El artista del año’.

¿Pero qué piensa Fabio Agostini al respecto? El popular ‘galáctico’ regresó de España y no dudó en opinar acerca del nuevo amorío de su expitufina.

“He regresado relajado. Ahora estoy soltero, pero nunca solo. Me fui de vacaciones, acabo de llegar hace cuatro días, fui a visitar a mis padres y amigos”, fue lo primero que dijo.

Mayra ya formalizó su relación con Nesty, ¿qué opinas?

Me parece súper bien, cada uno por su lado, está haciendo su vida, ella está con Nesty, y yo con mis amigos. Me alegro que esté bien y que la traten bien, que sea feliz, ella se lo merece, nosotros terminamos bien.

Mayra está participando en El artista del año, ¿cómo te parece que lo está haciendo?

He visto en Instagram que está participando en El artista del año, ella tiene mucho talento. Puede ser una de las ganadoras porque tiene una voz increíble. Se demoraron en llamarla, ella es talentosa.

Se viene una nueva temporada en El artista del año, ¿te animarías a participar?

Sí me animaría. Yo me animo a todo porque de todo se aprende. Sé que con disciplina y constancia podría hacer un buen papel. Además, hay mucho "pintado" que ha entrado al programa, no sabían ni cantar, y si ellos pudieron, yo también.

¿Te refieres a Patricio Parodi?

No diré nombres, pero hay uno que cuando entró yo dije, “¿qué hace este hombre ahí?”, bueno son dos, al otro lo sacaron al segundo día. Si me pongo a ensayar me irá bien, necesito una buena chica que me enseñe a bailar.