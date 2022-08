El programa ‘Magaly TV La Firme’ dejó en evidencia la ‘tarifa’ que exige Fiorella Retiz para ganarse la vida. La exsaliente de Aldo Miyahsiro - tras su ampay besando al actor - ahora realiza publicidad a algunas discotecas, bares y restaurantes en provincia, solo con el fin de “distraerse y salir de Lima”.

La exreportera ahora se siente ‘influencer’ de discotecas y se conforma con una botella de licor. “Yo voy porque me invitan la estadía y la comida. Si voy a la discoteca me das mi botella (de whisky), para que pueda tomar tranquila. No es que esté cobrando algo más”; dijo al reportero, que se hizo pasar por el dueño de un local en Tacna.

Al enterarse que Magaly Medina descubrió cuánto cobra, la joven se pronunció en Instagram con un peculiar mensaje. Ella compartió varias imágenes de su bebida favorita: el whisky de la marca ‘Johnnie Walker’.

Además, puso varios emojis a modo de burla: el de una mujer levantando la mano y un corazón.

Como se recuerda, ella exige que le pongan la movilidad y la comida. “Obviamente, el día de la discoteca que voy sí tendrías que ponerme una botella, yo normalmente tomo whisky. Negro para arriba”, comentó.

¿Qué dijo Magaly Medina?

“Ahora se alucina influencer de recomendación, ella recomienda lugar de diversión”, comentó Magaly Medina.

“Mira, qué manera de pasarla bien, la gente es criolla en este pais, como a ella le gusta la diversión. Antes tenía harta diversión, terminaban el programa, iban al fullvaso, se reunía con Aldo Miyashiro y Del Portal, extraña la juerga y como ya no están ellos que le solventen la juerga”, agregó.

