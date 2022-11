El 17 de noviembre de 2022, el programa Magaly TV La firme transmitió una entrevista con la reportera Fiorella Retiz, quien reveló que volvió a trabajar en las ‘pichangas’ con el equipo de fútbol ‘Asociación de ex jugadores FC’, donde trabajará directamente con exfutbolistas de Universitario de Deportes, como Juan ‘Loco’ Vargas, Jose Luis ‘Puma’ Carranza, Juan ‘Chiquito’ Flores e Ysrael ‘Cachete’ Zúñiga.

“Pensé que iba a pasar desapercibida, pero no”, dijo Fiorella Retiz luego que el público notó que reapareció en las canchas de fútbol. “Sí pues ¿no? Tengo que trabajar”, respondió la reportera cuando le preguntaron por su regreso a las ‘pichangas’.

“Las ‘pichangas’ son las que vas a jugar con tus amigos y después terminas en el ‘full vaso’ y acá no se termina en ‘full vaso’”, aclaró Fiorella Retiz. “Después de 7 meses regreso a una cancha de fútbol. Yo no estoy en forma, estoy buscando, es que es parte de, es un nuevo grupo, conozco a algunos pero no conozco a todos”.

Sobre un posible reencuentro con Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz dijo lo siguiente: “Me voy a cruzar en algún momento de mi vida, entonces no puedo vivir pensando como que nunca me voy a cruzar. Quizás organicen un partido de fútbol y se tenga que jugar con los ‘Once machos’, imagínate, entonces puede pasar. El trabajo es trabajo”.

Asimismo, Fiorella Retiz admitió que todavía le recuerdan que fue la amante de Aldo Miyashiro: “Va a ser algo que creo que la gente repite y repite, entonces ya qué voy a hacer pues, no puedo parar a cada rato y decirles como que oye ya no digas eso, oye ya pasa la página, la gente es libre de decir lo que se le da la gana”.

Además, Fiorella Retiz se mostró agradecida de que las esposas estén más alertas con las ‘pichangas’ luego del ampay a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal con ella y con Fiorella Méndez: “Si la razón fue que por nosotras (Fiorella Méndez y ella) tenían que ir para que estén más tiempo en familia, gracias, o sea, vayan siempre, vayan con sus hijos, disfruten del deporte, no hay nada de malo”.

Fuente: ATV

