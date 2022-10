La influencer Gianella Marquina comparte detalles de su vida privada diariamente en Instagram. Por este motivo, recientemente contó que estaba sufriendo con algunos exámenes y trabajos de la universidad, donde estudia Derecho.

“Dios mío, nunca pensé que Dirección Estratégica sería tan difícil”, escribió Gianella Marquina en Instagram Stories. “Mañana tengo 3 parciales, manden sus buenas (vibras), las necesitaré”, pidió la hija de Melissa Klug a sus seguidores.

Este lunes 3 de octubre, Gianella Marquina reveló que dio su examen, pero no se sentía bien: “Tuve examen desde las 8 de la mañana hasta hace un toque, me acabo de alistar para ir al trabajo”.

“Estoy demasiado triste porque mi examen ha estado muy, muy difícil, he hecho lo que he podido, con fe, con fe aprobamos, con fe”, dijo la influencer.

“Me voy a preparar un café porque estoy muriéndome de sueño, no se imaginan, me he amanecido haciendo mis trabajos, el de la mañana era examen, tengo dos trabajos que presentar y estoy como a la mitad creo de otro que tengo que sustentar en la noche, así que deséenme mucha suerte”, comentó.

Sin embargo, poco después, Gianella Marquina dio una buena noticia: “Dios mío santo, mi profesor corrigió muy rápido el examen y me fue súper bien!! Profesor de Dirección Estratégica, si ve esto, lo amo”.

Fuente: Instagram @gianemarquina

