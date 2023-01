La bailarina Gabriela Herrera se presentó este 13 de enero de 2023 en el programa “Amor y Fuego” para conversar con los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre sobre su polémica salida de “El Gran Show” y el pago millonario de 56 mil soles que tendría que pagarle a la productora “GV Producciones” por supuestamente incumplir ciertas cláusulas de su contrato.

La también cantante confirmó que habló directamente con la conductora Gisela Valcárcel antes de su expulsión del reality de baile.

¿Qué le dijo Gisela Valcárcel a Gabriela Herrera antes de botarla de ‘El Gran Show’?

“La última vez que tuve contacto (con Gisela) fue el día que en el programa no salí, esa semana me llamaron, fue justamente la última comunicación que tuve con ella”, dijo Gabriela Herrera. “¿Directamente con ella?”, preguntó Gigi Mitre. “Sí, directamente con ella”, respondió la danzante.

“O sea, ella misma te dijo que no vas a seguir en el show”, acotó la conductora. “No, me lo dijo directamente así, me dijo: ‘Ay perjudicaste mi show’” , expresó Herrera.

Asimismo, Gabriela Herrera aseguró que la producción del programa malinterpretó las declaraciones que dio para el espacio de espectáculos de Willax TV.

“A mi me preguntaron directamente sobre mis compañeros y yo me referí en general a mis compañeros de programas reality (...) Yo dije que sí muchos que ustedes conocen son mosquitas muertas que frente a cámaras eran las tranquilas, las buena gente. Cuando me llamó Gisela yo le dije exactamente eso, yo creo que entendieron mal porque yo nunca di el nombre de absolutamente de nadie”, comentó Gabriela.

