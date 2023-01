Fuertes declaraciones. Greg Michel no fue ajeno al informe que emitió Magaly Medina en su programa, donde dejó al descubierto que Giuseppe Benignini ofrecería sus servicios sexuales a cambio de 2500 dólares y la venta de fotos íntimas por 200 dólares.

Y es que el examigo de Sebatián Lizarzaburu rechazó completamente la labor que estaría teniendo el modelo venezolano y señaló que hay “otras formas” para ganar dinero.

“A Giuseppe lo conozco, hemos compartido en eventos y nunca he tenido problemas con él, sin embargo, no me parece que venda sus packs a mujeres o hombres. Cada uno tiene su forma de lucharla en la vida o de trabajar, pero es algo que yo no haría”, comenzó diciendo.

Según Greg, no necesita ofrecer servicios sexuales como el popular ‘Principito’, pues afirma trabajar honradamente en medio de los momentos complicados que le ha tocado vivir.

“He pasado un año superdifícil y con altibajos (a raíz que tuvo un accidente), pero gracias a Dios que no he tenido ni tendría la necesidad de hacer esas cosas. No lo haría porque no es mi esencia ni tampoco personalidad. Trabajo honradamente y no tengo que agachar la cabeza ante nadie”, agregó para Trome.

Por otra parte, el extranjero exchico reality confesó que siempre recibe propuestas indecentes por parte de cibernautas, pero él aseguró que “jamás se vendería por dinero”.

“Propuestas indecentes llegan todos los días. Hace poco, tuve una mala experiencia porque un chico me estaba insistiendo para vernos, me mandaba 500 o 1000 dólares con tal que nos veamos, así que decidí exponer su identidad en mis redes sociales”, finalizó.

