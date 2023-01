El 1 de enero de 2023, la hermana de Milena Zárate, Greissy Ortega, sorprendió a propios y extraños al realizar una reflexión por el Año Nuevo 2023 en la que no mencionó a su esposo, Ítalo Villaseca.

A través de Instagram, Greissy Ortega aseguró que el año 2022 le enseñó muchas cosas: “Que si creo que cambie y aprendí este año 2022? Por supuesto que sí, nunca se vuelve a ser la misma persona que eras antes, siempre habrá algo que te hace abrir los ojos y entender muchas cosas, ya sea una persona, una situación complicada...”.

“El cambio siempre está bien a medida que va avanzando el tiempo uno tiene que progresar y salir adelante como sea, no podemos quedarnos estancados en lo malo hay que dejar ir, lo que ya se fue, aceptar que las personas y los momentos son temporales, todo esto es algo que voy aprendiendo y cada vez me queda más claro, la realidad de la vida”, se lee en su publicación.

En ese sentido, la hermana de Milena Zárate afirmó que aprendió a disfrutar de la vida al lado de sus tres hijos: “Una de las mejores lecciones que aprendí es que nunca debo rendirme, que apesar de los malos momentos siempre hay que levantarse y hay que seguir luchando por aquello que queremos conseguir y que nunca hay que dejar de soñar a lo grande”.

“Este año que se fue me enseñó muchas cosas y me llevó muchas lecciones conmigo, ahora me priorizo más, se lo que merezco, disfruto de los hermosos momentos que me regalo la vida que es y será al lado de estas 3 personitas que Dios me mando para nunca dejar de luchar y siempre también aprenderé de los malos momentos será una batalla que tendré que ganar sea como sea... los amo mis hijos siempre de la mano de Dios y de ustedes nada podrá conmigo... FELIZ AÑO 2023 para todos ustedes bendiciones para cada uno de sus hogares les desea su amiga GREISSY ORTEGA”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR