El 2 de febrero del 2020, las latinas más famosas del mundo, Jennifer López y la colombiana Shakira conquistaron el mundo con su espectacular presentación en el medio tiempo del Super Bowl. Las cantantes deleitaron al público con temas como “Jenny from the Block”, “On the Floor”, “Hips Don’t Lie” y “Whenever, Wherever”.

Sin embargo, se conoció recientemente que la ‘Diva del Bronx’ no estuvo de acuerdo con la idea de compartir escenario con la cantante barranquillera. Luego de más de dos años, la novia de Ben Affleck rompió su silencio en el documental “Halftime” de Netflix.

¿Qué dijo Jennifer López sobre Shakira?

La neoyorquina explicó la razón por la que cantar con Shakira en el Super Bowl 2020 le pareció una pésima idea. “Tenemos seis minutos. Tenemos 30 segundos de una canción, y si nos tomamos un minuto, nos quedan cinco”, dijo.

“Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile. Esta es la peor idea del mundo que dos personas actúen en el Super Bowl. Fue la peor idea del mundo”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO