Fuertes declaraciones. Julieta Rodríguez se encuentra alejada de la televisión peruana tras haber sido reportada por un comentario racista que realizó hace varios años. Sin embargo, ahora vuelve a estar en el ojo de la tormenta pública tras la denuncia que realizó contra su expareja, Miguel Arce.

Esta vez, la modelo argentina reapareció en sus redes sociales para responder algunas incógnitas de sus seguidores, y no pudo dejar de ser cuestionada por su futuro laboral.

“¿No te interesa estar en algún reality de mtv?”, fue la pregunta que le hicieron a Julieta. A lo que ella compartió en sus historias un fuerte comentario que estaría dirigido a Miguel Arce.

En ese sentido, la influencer extranjera habló de su posible regreso a la televisión luego de su paso por “Bienvenida la tarde”, “Combate” y “Esto es Guerra” en Perú. Además, soltó un polémico comentario poniendo a todas sus exparejas en el mismo saco.

“La verdad que los únicos que conozco son los de emborracharse diario y no tomo alcohol, y el de los ex no podría porque todos mis ex son horribles. No calificaron cuando me ofrecieron entrar”, dijo Julieta mediante sus redes.

