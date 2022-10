La modelo Korina Rivadeneira opinó sobre la supuesta infidelidad de Rodrigo Cuba a la empresaria Ale Venturo, quien se encuentra embarazada de seis meses. La venezolana expresó su decepción con el futbolista del Sport Boys que fue ampayado con una jovencita en una situación comprometedora en una fiesta en Piura.

En la reciente edición de ‘En boca de todos’, la esposa de Mario Hart aseguró que ella no le perdonaría a su esposo una cosa así y reprochó a Ale Venturo por darle una segunda oportunidad al deportista.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira sobre Ale Venturo y Rodrigo Cuba?

“Yo me pongo en la situación de que él le haya dicho que es su prima de la provincia y que estaba bromeándose con ella, pero de todas maneras yo no lo perdonaría”, opinó en un inicio.

“No lo veo nunca más en mi vida, o me voy yo de la casa, que no debería, o no le abro las puertas. Que tiene él que estar haciendo por allá con una mujer abrazándola, besuqueándola, nada que ver”, agregó.

Korina Rivadeneira sobre el caso de el 'Gato Cuba'

Fuente: (América TV).

