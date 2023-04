Luego de que Latina Televisión anunciará el regreso de Pataclaun a la pantalla chica, los protagonistas de la serie mostraron su rechazo a la retransmisión de los capítulos de la exitosa serie, pues según ellos no se le han pagado regalías. Las primeras en pronunciarse tras el comunicado fueron las actrices Johanna San Miguel y Montserrat Brugué, quienes dieron vida a Monchi y Queca dos de los personajes más queridos y recordados de la televisión peruana. Sin embargo, la gerencia del canal de San Felipe respondió y aseguró que los protagonistas sí revisen regalías.

Latina: ¿Los protagonistas de Pataclaun reciben regalías?

A través de un comunicado de prensa, Luis Guillermo Camacho, Gerente de Programación y Contenido de Latina Televisión, aseguró que el canal siempre pagó regalías a través de Interartis, una Sociedad de Gestión Colectiva, autorizada por INDECOPI.

Interartis se encarga de gestionar los derechos de propiedad intelectual de los artistas, intérpretes y ejecutantes del campo audiovisual a nivel nacional e internacional.

En ese sentido, Luis Guillermo Camacho, lamentó que actores tan reconocidos en el espectáculo peruano no estén inscritos en Interartis.“Es una sorpresa enorme como actores tan buenos y con amplia trayectoria no estén inscritos en Interartis, porque ellos y todos los profesionales que trabajan en televisión saben que las regalías se pagan a través de sociedades de gestión colectiva y no a través de los canales de televisión”, comentó

“Tanto los actores de Pataclaun, como otros que han trabajado en series emitidas por Latina han recibido sus regalías al estar inscritos en Interartis. Es muy desconcertante que ellos desconozcan este procedimiento claramente normado, cuando están prestando sus personajes para diversos productos”, agregó.

“Monchi” exige el pago de regalías por Pataclaun

En una entrevista para un medio local la actriz Monserrat Brugué hizo un reclamo exigiendo el pago de las regalías por el trabajo que realizó dándole vida a “Monchi”. Además, agregó sentirse fastidiada con la situación.

“Si hemos ganado regalías con cada retransmisión del programa? No. Yo pienso que sería lo justo (las regalías), ¿no? Realmente, es una pena como al artista acá en el Perú no se le tome en cuenta en esos casos. Si van a repetir toda la serie y van a tener ellos una ganancia, definitivamente se debería de pagar algo a los actores. Yo también pienso que debería haber una regalía. Ojalá que se pronuncien al respecto”, explicó.

En ese sentido, dijo que comparte el sentir de sus compañeros y se siente utilizada. No es algo que me alegre mucho, la verdad, porque, como dicen mis compañeros, nos sentimos utilizados… pero, bueno, que el público y las nuevas generaciones lo disfruten”, finalizó la talentosa actriz.





