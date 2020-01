La conductora de televisión, Laura Borlini, se pronunció sobre el fin de la relación de Jazmín Pinedo y Gino Assereto. Ella lamentó que la pareja se haya separado pese a tener más de seis años de relación.

Laura Borlini dijo haber sido testigo del amor que se tenía la pareja, por lo que espera que su separación sea pasajera y regresen con más fuerza.

“A él no lo conozco personalmente, a ella sí porque he ido muchas veces a su programa, pero me da pena porque le tengo un cariño especial”, dijo Laura Borlini, quien calificó a Jazmín Pinedo como una chica noble, trabajadora y honesta en sus comentarios.

Laura Borlini, quien también es psicóloga, espera que todo se solucione a fin por el bien de su hija.

“Ojalá esto solo sea una etapa difícil y complicada, una crisis pasajera, como muchas parejas tienen, pero que luego retoman con más fuerza. Mi deseo es que puedan regresar, que estén juntos, ser de nuevo una familia”, finalizó Laura Borlini.