Qué dijo Leonardo DiCaprio sobre el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla

El actor y activista ambiental Leonardo DiCaprio se pronunció mediante una historia de Instagram sobre el desastre ecológico suscitado en el mar de Ventanilla (Callao) por el derrame de 6.000 barriles de petróleo de la refinería La Pampilla, a cargo de la empresa Repsol.

“Las imágenes de un dron mostraron lodo negro que cubría la playa dorada de Perú luego de un derrame de petróleo el 16 de enero causado por la erupción volcánica de Tonga. El lodo de un barco de descarga sacudido por olas inusualmente altas contaminó al menos 1.2 millas a lo largo de la costa y dos playas”, publicó el actor estadounidense, quien fue nombrado Mensajero de la Paz en la esfera prioritaria del cambio climático antes de la celebración de la Cumbre sobre el Clima del 2014.

En consecuencia, la publicación del famoso artista, de 37 segundos, acumuló cerca de 150,000 visualizaciones en cerca de una hora e innumerables comentarios por parte de sus seguidores en Instagram.

La publicación de DiCaprio se da luego que el hecho haya sido considerado por el Gobierno peruano como “el peor desastre ecológico” ocurrido en Lima en los últimos tiempos.

El pasado 15 de enero se reportó un derrame de 6.000 barriles de crudo en el mar de Ventanilla, de la refinería La Pampilla. La afectación ecológica ha llegado hasta Ancón y Chancay, donde se registra un impacto negativo en la flora y fauna marina.

Como se recuerda, DiCaprio ha trabajado en defensa del medio ambiente durante gran parte de su carrera. En 1998, con 24 años, creó la fundación que lleva su nombre con la misión de proteger los últimos lugares silvestres de la Tierra.

Además, mediante donaciones, campañas públicas y proyectos de los medios de comunicación, ha buscado la protección de la biodiversidad, la conservación de los bosques y los océanos y el cambio climático reciban mayor atención y fondos para afrontarlo.

Don’t Look Up en Paracas

Leonardo DiCaprio, junto a Jennifer Lawrence y Mery Streep, protagonizaron la película Don’t Look Up (No miren arriba), uno de los títulos más vistos de la plataforma Netflix y que tuvo como una de sus locaciones a Playa Roja, ubicada en la reserva nacional de Paracas, en la región de Ica.