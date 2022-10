La periodista Lourdes Sacín utilizó sus redes sociales para comentar sobre el enfrentamiento mediático entre las Divas de la televisión: Gisela Valcárcel y Magaly Medina. La comunicadora contó su experiencia con la ‘Urraca’ y la ‘Señito’.

A través de su cuenta de Facebook, la expareja de Andy V salió en defensa de la presentadora de ‘El Gran Show’ y aseguró que Magaly Medina la humilló públicamente cuando ella se encontraba embarazada.

¿Qué dijo Lourdes Sacín?

“Hace unos años recibí insultos de todo tipo, ofensas de diferentes personas. En un momento también recibí ofensas por parte de Magaly Medina en cambio de Gisela Valcárcel jamás. Estando yo embarazada Magaly me invita a su programa que tenía en Latina yo voy tranquila sin pensar en nada malo. Me dijeron que sólo era sobre mi embarazo y también invitaron al padre de mi hijo. Hasta ahí se había pactado todo. Sin embargo, había una sido una mentira porque luego que yo grabé el programa en pleno embarazo cortaron mi entrevista una parte, para sentar a dos amantes ahí contando como me eran infiel con audios horribles”, dijo Sacín en un inicio.

“Mi experiencia con Gisela Valcárcel fue todo lo contrario recibió a mi bebé con 20 días de nacido en sus brazos, para luego bendecirlo con una ternura, que a mi hijo hoy en día le encanta cada vez que ve el video. No tuvo necesidad de recordarme todo lo horrible, sólo festejó el nacimiento del amor de mi vida, o sea mi hijo y se recreó de una linda manera con el montaje del Rey León. Un recuerdo lindo que siempre llevaré ver a mi bebé vestido como Simba como todo un angelito”, continuó en su extenso post.

“No sé por qué hacen una pelea tan grande, le pondrán el apodo de Farisela, pero a diferencia de Magaly nunca la he escuchado insultando ni ofendiendo a ningún personaje. Yo sí me he sentido humillada y ofendida por Magaly, pero no por Gisela. Nadie puede negar que Magaly a veces tiene calificativos muy duros hacia las personas que no le agradan, al punto que duelen y te pueden llegar a deprimir como en mi caso”, concluyó.

