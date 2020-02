La periodista Magaly Medina no ha sido ajena a los rumores que hace varias semanas viene lanzando el ‘Zorro Zupe’ en el programa Válgame.

Magaly Medina no se quedó callada y decidió responder a los fuertes rumores sobre un posible ampay a su esposo Alfredo Zambrano.

“A mí no me van a borrar una sonrisa de la cara, así me presenten un ampay de alguien amado, no me borrarían la sonrisa de la cara, la vida es así, mientras tanto, ahora soy una mujer feliz y el día que quieran echar a mandar rumores, eso es bajo, es cochino, me río porque son patéticos, ni siquiera hacen un ampay de un conejo saliendo de la madriguera”, dijo la periodista entre risas.

La 'urraca' desafió a los de Latina y les dijo que hasta les agradecería si le muestran un ampay de su esposo Alfredo Zambrano.

“Ahí diré que buen trabajo, yo agradecería un ampay, así es el trabajo”, señaló.