Este viernes 16 de setiembre de 2022, Magaly Medina no perdió la oportunidad para comentar sobre el actor Stéfano Salvini, quien viene causando polémica luego de un extraño enlace en vivo que realizó en sus redes sociales. La conductora de espectáculos no tuvo piedad y rajó como quiso de la apariencia física del joven actor de 30 años.

Durante su reciente conexión virtual, la expareja de Johanna San Miguel se lució con una apariencia algo descuidada, respondiendo y comentando sobre algunas mujeres de la farándula como: Keiko Fujimori, Maju Mantilla, ‘La Tigresa del Oriente’ y Magaly Medina, a quien juró que se la ‘chaparía’ en vivo.

“No votaría por Keiko pero si le voy a Keiko. A mí me encanta Magaly, quiero verme ahí, si me invita Magaly me la chapo en vivo”, fueron algunas de las frases que dijo Salvini durante su enlace.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Stéfano Salvini?

Tras estas controversiales declaraciones, la ‘Urraca’ de ATV se mandó con todo contra Stéfano: “Creo que se tomó muy en serio el papel de bestia que hizo en la telenovela ‘Princesas’. Parece Jason Momoa. parece un homeless, un abandonado de Dios. Se puso a hablar tanta tontería en un en vivo que hizo, ¿qué se había fumado?”

“De veras, a este chico qué le pasa y así se pone hacer un en vivo. No sé, se había fumado algún tipo de cigarrillo medio loco, parecía resinoso, no se había ni bañado, felizmente que a través de las pantallas, en las transmisiones en vivo, no se siente el olor de la gente; eso hubiera sido fatal. Son rocazas, hay que tomarlas como tal”, agregó.

